政Whats噏：倡加熱煙納傳統煙規管　梁君彥拒批邵家輝修正案

《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》討論多時，政府堅持加熱煙同電子煙一齊禁，仲要數夠足夠票數通過，而草案本周三(20日)就會喺立法會恢復二讀辯論喇！議員邵家輝、易志明同鍾國斌早前都提出修正案，但全部都不被政府接納。不過，立法會主席梁君彥最後就裁決邵家輝嘅修正案不得提出，易志明同鍾國斌嘅修正案就可以提出喎。

邵家輝提出將加熱煙納入傳統煙草規管，但政府認為草案目的就係禁止另類吸煙產品，包括加熱煙，所以草案唔涉及加熱煙嘅監管措施，若邵嘅修正案通過，就會改變草案嘅主題同基本原則，而梁君彥都認為邵嘅修正案超出咗條例草案嘅涵蓋範圍，所以唔可以提出。

對於易志明希望擴大草案，豁免指定情況下由車輛運載進口嘅另類煙草產品，以及鍾國斌提出嘅豁免產品開發為由嘅另類煙。政府就覺得呢兩個修正案需要政府成立新嘅專責小組，會大幅曾家公帑負擔。

不過，梁君彥就覺得修正案提出嘅建議係草案已預期嘅執法行動不可或缺嘅一環，唔會對政府施加超出源於草案嘅職能，亦都唔會強迫當局成立一個新嘅牌照和進口管制組，所以先畀佢哋提出修正案。