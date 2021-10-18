上月至本月10日添79宗乙型鏈球菌個案　其中近半曾接觸淡水魚

衞生署衞生防護中心今日(18日)公布，上月及本月截至10日，接獲醫院管理局分別通報有58名和21名住院病人，經檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌，較過去3年，即2019至2021年8月錄得每月介乎9至26宗個案有所增加。防護中心會向醫生發信，以提高對乙型鏈球菌感染個案的警覺，並已通知食物環境衞生署和漁農自然護理署有關事宜，食環署已進行了有關街市的徹底清潔及消毒工作，而漁護署會到淡水魚批發市場採集更多魚樣本，協助確定本地的情況。

上述2個月共79宗個案涉及42男、37女，年齡介乎1個月大至96歲，他們主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫/蜂窩組織炎等。經調查顯示，部分病人病發前曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。而化驗分析顯示，其中最少32宗個案屬於血清三型基因序列型283(ST283)，與部分個案曾到訪街市內採集的環境樣本和魚樣本的基因排序脗合。

防護中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時，手部帶有傷口或食用未煮熟的淡水魚有關。事實上，海外亦有文獻指出ST283的侵入性乙型鏈球菌感染，與食用未經烹煮的淡水魚有關，東南亞國家亦曾報告在淡水魚發現ST283的乙型鏈球菌。

根據《食物業規例》，淡水魚生屬禁售食物。食環署已向食環署轄下街市的魚檔或持有新鮮糧食店牌照的的魚檔發出勸喻信，提醒他們小心處理魚類，尤其要注意個人、食物和環境衞生。