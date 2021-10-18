太和邨劉開玲醫務所等3個地方須再檢測 另2學校同納強檢

新冠肺炎疫情未平，再有5個指明地方需要強制檢測，其中3個地方需要再次進行檢測，其餘2個地方為學校。政府今日(18日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》就規例下的強制檢測公告刊憲，要求曾身處上述5個指明地方的人士，均須於本周三(20日)或之前接受病毒檢測。

3個需再次進行檢測的地方，包括大埔太和邨安和樓3樓307號舖的劉開玲醫務所，曾在本月8日下午3時30分至6時30分期間之到訪者，須在指定時間進行檢測；另外2個地方均屬北角英皇道483至497號東寶大廈地下的C至D號舖「Cafe Paradise」，以及同一大廈地下A號舖的「金百皇餐廳」，任何在本月1日下午5時30分至6時30分期間曾到訪該2個地方之人士，同樣須進行檢測。

至於2間學校，其中1間為大埔富忠里1號的香港耀能協會賽馬會田綺玲學校，任何在本月5日至今日期間，曾逗留超過2小時的人士須強檢；另一學校則為青衣青綠街23號保良局世德小學，該校就讀一年級的學生及曾面授該些學生的指明學校老師亦要進行檢測。

此外，截至今日下午6時，為市民提供檢測服務的社區檢測中心於明日(19日)尚餘約3萬個預約名額，未來一周及兩周分別尚餘約92%及約95%預約名額。市民可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。