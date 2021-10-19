智庫倡發展沙頭角作大型新市鎮　公私營合作提供16萬住宅

港府於《施政報告》提出發展「北部都會區 」，有智庫組織倡議，建議在新界東北沙頭角範圍內，以公私營合作模式，開發及興建大型新市鎮「新探戈之城」，並以職住平衡的創科園區為定位，預計可提供16萬個住宅單位，當中3成為私人屋宇，其餘為公營房屋，並容納40萬人口，提供8萬個與創科產業相關的就業機會，料首批居民最快可於2027年底入住。

博匯智庫提出建議，於全港最東北角的沙頭角山丘，即北面面向深圳市的羅湖區及鹽田區梧桐山腳，佔地800公頃的綠化地帶建造新市鎮。智庫主席張量童建議可由港府出地，中央負責協調，並委派其認可的中港機構和企業，組成「聯合體」，與港府簽訂《公私營合作》，同時負責出資、策劃、建造及營運，以每平方呎約5,000港元的價格，向合資格市民提供約6.4萬套「特種居屋」，即不能在市面流通，有需要由政府回購的居屋，及在市鎮內以優惠價格出租創科工作室予年輕人。

此外，計劃亦建議在新市鎮北面接壤深圳邊界的位置，設立一個「深港特別通行區」，以免檢形式容許兩地科技人員往來及交流。至於交通方面，則建議在上水站伸延一條自動捷運系統，並在新市鎮內設置南站及北站；同時擴闊沙頭角公路，通達新市鎮內的小區及透過龍山隧道連結新界大埔等區域。