東方日報A1：消委會抽查　餅乾當飯冇仔生　60款成分可致癌

香脆可口的餅乾素來是大人小孩的日常零食，有時更是打工仔或長者代替正餐的「醫肚」之選，不過進食過量隨時「病從口入」甚至影響生育能力！消費者委員會測試市面上60款預先包裝的餅乾樣本，結果發現全部樣本都驗出在加工過程中產生污染物，當中包括氯丙二醇（3-MCPD），以及基因致癌物環氧丙醇或丙烯酰胺；產生上述3種污染物是與油脂及高溫加工過程有關，而85%樣本更屬「高糖」、「高脂」及「高鈉」。有議員直斥負責把關的食物環境衞生署食物安全中心失職，縱容可能危害健康的餅乾食品「大搖大擺」販賣，促請當局加強規管，還市民安心。

以污染物氯丙二醇（3-MCPD）為例，長期攝入過量會損害腎臟、中樞神經系統及雄性生殖系統。以是次3-MCPD含量最高的餅乾樣本為例，按歐洲食物安全局的建議上限，一名60公斤的成年人進食8塊就會超標，而一名5歲男孩若進食約兩塊便已超標。污染物亦包括基因致癌物環氧丙醇及丙烯酰胺，前者有神經毒性，抑制生育能力；後者若長期攝入就會引致生殖及發育問題。消委會指逾75%餅乾樣本，更同時驗出有以上3種污染物，情況不容忽視。

消委會在今年3至5月期間，搜集60款預先包裝餅乾樣本，種類包括克力加餅、夾心餅、威化餅、餅乾棒/餅乾條/手指餅、梳打餅、消化餅、水泡餅、瑪利餅等。測試項目涵蓋各樣本的食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。

在食安測試方面，發現56款樣本驗出有3-MCPD，含量差距很大，介乎每公斤15微克至2,000微克。而是次3-MCPD含量最高的樣本是「美味棧」葡萄燕麥鹹餅乾及「Essential Waitrose & Partners」一款夾心餅。當中「美味棧」的代理商表示產品符合香港法例要求，已聯絡生產商並研究方法減少今次測試的3種污染物，例如食安中心建議添加天門冬酰胺酶在配方中及控制烘焙溫度，而相關營養成分已在上月初更新及使用。

測試亦發現90%樣本，即54款都驗出有環氧丙醇，含量介乎每公斤11微克至3,900微克，當中驗出量最高的樣本是「福尚之品」芝士味蘇打餅乾，超出德國測試方法的檢測上限。消委會遂委託第三方實驗室，以另一測試方法確認結果，最終該樣本驗出的環氧丙醇為每公斤3,100微克。測試亦顯示，約92%、即55款樣本驗出丙烯酰胺，含量介乎每公斤32微克至620微克，當中4款超出歐盟為一般餅乾和威化餅訂定的基準水平。

議員葛珮帆直指市民原本期望食安中心會為食品安全把關，但今次消委會的餅乾測試結果令人嘩然，當中不少樣本更在市面售賣已久，她批評食安中心失職，「點解可以讓傷害身體的食品在街上隨意販賣」。她以3-MCPD為例，指本港未有規管高溫精煉植物油脂、魚類及海洋生物油脂中的3-MCPD含量。她敦促當局多加規管食品內相關污染物及基因致癌物的含量，保障市民健康。

食環署食安中心回應指，就消委會轉介樣本所涉及有關防腐劑、抗氧化劑及營養成分標籤測試結果，已全部作跟進及採取適當行動。

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