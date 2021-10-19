無綫高層到警總報案　稱有網民煽動無差別恐嚇客戶及藝人

近年因政治立場而起的網絡欺凌問題日益嚴重，對不少藝人及廣告商造成影響。電視廣播有限公司(無綫電視)近日留意到，再有網民企圖在網上煽動他人參與抵制該台廣告客戶及藝人，構成滋擾、騷擾丶纏擾、威脅或恐嚇等網絡欺凌問題，今早(19日)到灣仔警察總部報案，冀執法部門可嚴正跟進。據了解，事件與網民呼籲抵制該台藝人胡鴻鈞即將舉行的演唱會有關。

無綫電視企業傳訊部總監黃德慧、無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群，以及議員謝偉俊，早上約10時半到達警察總部。關表示，有網民刻意對該台客戶及藝員進行無差別網絡欺凌，對該台、客戶及相關人士，造成心理傷害或財產受損，損害香港營商環境，構成社會不安。為保障該台及客戶以制止不法之徒無差别的網絡欺凌，無綫決定向警方報案，事件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。

關又指，保守估計網上出現的恐嚇及滋擾等問題數以萬計，形容「每日都有發生」，受影響的旗下藝人亦數以百計，損失的廣告「都好多」。無綫電視重申，作為香港最大型廣播機構之一，有責任與執法機構及市民攜手維持社會和諧穩定，確保公眾安全，因此絕不容忍任何針對企業的網絡欺凌行為。

議員謝偉俊亦指，香港早前雖已通過個人私隱條例，令「起底」成為刑事罪行，但法例對商業機構的保障與其他西方國家相比仍有進步空間，希望下一屆立法會可以研究相關議題。

問及市民的喜好及罪行的差別，他表示若市民只是表達自己的個人喜好沒有問題，但若是有組織性地，或因某些原因針對特定機構，對其施加壓力、甚至恐嚇，就會觸犯法例，自然不可容忍及需要追究。