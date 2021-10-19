國泰首9個月載客量按年挫89%　來港客運需求仍疲弱

國泰航空在9月份載客13.1774萬人次，較2020年同月增加180%，但相比疫情前2019年9月的水平下跌94.6%。收入乘客千米數按年升158.7%，但與2019年9月相比減少92.1%。乘客運載率上升20.9個百分點至45.8%，以可用座位千米數計算的運力雖增加40.4%，惟仍較2019年9月下跌87.4%。

在2021年首9個月，載客人次較去年同期減少89.4%，運力下跌71.7%，而收入乘客千米數則下跌85.9%。

顧客及商務總裁林紹波表示，9月份的客運業務表現延續上月的走勢，錄得輕微改善，每日平均接載人次與8月的水平相近，於9月17日更接載了6,562名乘客，是2020年3月底以來的單日新高。儘管如此，相對於2019年9月的疫情前水平，僅營運約13%的客運運力。

他續指，內地留學生的出行需求繼續推動客運業務。月初，前往美國的留學生需求較為殷切，其後來自香港及內地留學生前往英國的需求則逐步提升。其次，經香港往返亞洲各地的旅客也是客運需求的主要動力。另一方面，在嚴格的隔離檢疫規定下，來港的客運需求仍然疲弱。

國泰航空於9月份運載13.0997萬公噸貨物及郵件，較去年同月增加19.7%，但與2019年9月相比減少24.1%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升22.3%，但與2019年9月相比減少14.3%。運載率上升3.8個百分點至79.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加16.4%，但與2019年9月相比減少29.6%。

2021年首9個月，載貨量較去年同期下跌5.5%，運力下跌17.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌7.3%。林紹波稱，整體而言，相對於2019年9月的疫情前水平，於月內營運約70%的貨運運力。