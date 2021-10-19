公務員考核國安法　料投考人數下跌　聶德權：找適合的人最重要

《施政報告》提出公務員要「能者居之」，將來的公務員考核亦會加入《港區國安法》，對於入職門檻提高，會否削弱公務員職位的吸引力，公務員事務局局長聶德權今早（19日）出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會政策簡報會時表示，預期公務員辭職人數會增加，投考人士亦會下跌，但熟悉一國兩制和維護國家安全是公務員的必要條件，指自己並非最關注申請公務員職位的人數，聘請到合適的人士才是最重要。

對於公務員將來的考核會加入《港區國安法》，議員陳振英擔心會影響公務員職位的吸引力，又質疑為何新考試要在明年中才能實行。聶德權回應指，下一次公務員考試在明年年中，因此屆時才推出新考核內容。他認為公務員有必要考核《港區國安法》，政府需要確保公務員對一國兩制方針、《基本法》及維護國家安全有正確態度及認識，即使考核難度有機會提升，他亦預期公務員辭職人數會增加，而投考人士將會下跌，但認為申請公務員職位的人數並非他最關注的地方，聘請到合適人士才是最重要。

會上議員亦批評公務員往往給人少做少錯，唔做唔錯、薪高糧準、若非嚴重犯錯則不會被辭退的「鐵飯碗」形象。議員何俊賢認為，上述文化令公務員出現惰性，故關注除了升遷機制，亦會否將表現欠佳的公務員降職。聶指政府對公務員一直有紀律管理機制，公務員違規會按嚴重程度懲處，包括警告、譴責或降級，但嚴重違規的情況才會降級，故相關數字不多，而且個案處理需時。

另外，議員廖長江指政府公開招聘高級公務員的做法，令人質疑公務員中是否沒有適合人選，反問如何讓市民相信投放在公務員培訓的公帑是物有所值。聶強調政府一直採用能者居之的原則，但香港現在進入一個新時代，愛國愛港、對一國兩制的認識，以及政治忠誠等特徵需要特別強調。他指政府會檢視選拔機制，亦會改善公務員的評核方法會加強和改善，他又指社會變化急速，故亦需要公務員培訓的配合。