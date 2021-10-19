政Whats噏：斥政府廣告稱酒致癌誇大　邵家輝：不如話飲酒會死

政府發放訊息嘅方法一直為人詬病，被鬧爆又慢又唔主動，有啲訊息仲可能有問題。批發及零售界議員邵家輝今日（19日）喺立法會一個委員會會議上就批評政府有部門喺港鐵賣廣告「酒致癌」，但就無講清楚係邊種癌症，有誇大之嫌，更反諷政府「不如你話飲酒會死啦！」

喺立法會公務員及資助機構員工事務委員會政策簡報會上，邵家輝指有業界向佢反映，話港鐵內有政府廣告大大隻字標明「酒致癌」，但就無列明係引致邊一種癌症喎。邵質疑廣告係矯枉過正，佢認為每個市民嘅生活都有自由，政府宣傳上唔應該誇大其詞，更鬧政府「不如你話飲酒會死啦，唉！」

公務員事務局局長聶德權就回應話政府發放訊息時，能否符合事實係好重要嘅原則，所以有時政府發放訊息緩慢，其中一個原因係政府絕對唔可以出錯。對於港鐵上嘅廣告，佢就話相信每個政策局發布訊息時都有事實根據嘅，又強調每樣事情都有唔同角度，例如喺公共衞生角度當然希望市民最好滴酒不沾啦，但市民喺社交上適量飲酒都當然無問題咁話。