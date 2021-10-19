迷你倉大火死因研訊　區長指當時不知死者用舊對講機

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（19日）繼續在死因裁判法庭進行。消防區長余家鋭繼續作供，表示如果知道張耀升和尹建偉當時使用俗稱「黑機」的舊式對講機，便不會派他們入火場。余又指在出事前認識張、尹2人，形容「佢兩個係好fit嘅」，因經常見到2人做運動及體能訓練。

家屬代表律師今天繼續向余提問，指出起火當日（2016年6月21日）計起前6年，尹建偉都沒有入過火場救火，問余如果知道此事，仍會否派尹及張2人入火場中間位置射水灌救。余表示入口指揮不會逐個消防員查問上次入火場的日子，強調「企得喺度就喺合資格消防員」，除非遇上剛剛畢業的消防員，便會特別配對一名資歷深的消防員，否則不會特別查問或安排。

余表示知道火場現場有兩款對講機，包括俗稱「紅機」的數碼制式無線電通訊器，及俗稱「黑機」的模擬制式無線電通訊器。但他在火場大半日都不見有人拿著黑機，故沒有想過張尹2人會使用與自己不同的黑機。余指如果知道的話，便不會派2人入火場，因他們之間無法溝通。

余昨天曾指出，救火工作爭分奪秒，不想花時間問上司翁錦雄借調人手，故安排主動請纓的張入內灌救。余今天在律師追問下補充，如果調配人手，需時約5分鐘，但堅持等待5分鐘是不可接受，無論如何應該盡快派員入內，因「個火唔會等我哋」。