明日「世界骨質疏鬆日」　家計會呼籲年長婦女及早檢查

女性隨着年歲增長，骨質流失加快，年長婦女更應及早檢查。有調查發現，65歲或以上的本港年長婦女中，有逾2成患有骨質疏鬆症，故香港家庭計劃指導會呼籲65歲或以上的年長婦女需接受骨質密度檢查，並鼓勵骨折風險高或極高的婦女接受藥物治療。

明日(20日)是世界骨質疏鬆症日，今年主題是「齊行動保持骨骼健康」。家計會獲香港公益金贊助，在2017年5月至2020年4月期間推行「根根計較」計劃，為1,800名65歲或以上的本港年長婦女進行臨床評估及 「雙能量X光 (DXA) 骨質密度檢查」。當中15.9%的人骨質密度正常、33.2%的人骨質稀薄但骨折風險低、27.2%的人骨質稀薄但骨折風險高、23.7%被診斷出患有骨質疏鬆症。她們平均年齡為69.4歲，其中有6.3% 於更年期後發生過一次或以上的脆性骨折。身體質量指標低、曾患脆性骨折的婦女，有較高機會患上骨質疏鬆症。

根據本地指引，患有骨質疏鬆症，以及骨質稀薄但骨折風險高的婦女，應接受治療。是項計劃中，916位婦女需要藥物治療，她們為年紀較大 (70歲或以上)、較早更年期 (45歲或以前)、父或母曾患髖關節骨折、於更年期後曾患脆性骨折，以及身體質量指標少於18.5kg/m2。