港大證翼龍骨骼肌減低飛行阻力　原理與飛機整流罩相似

翼龍是恐龍的近親，也是第一個進化出動力飛行(powered flight)的脊椎動物。然而，其飛行方法和效能的細節仍有待釐清。港大地球科學系古脊椎動物實驗室研究助理教授文嘉棋的最新研究指出，翼龍進化出帶肌肉的翼身連接處以減少飛行阻力，以提高飛行效能。研究結果已於學術期刊《美國國家科學院院刊》中發表。

為分析翼龍的飛行效能，研究團隊利用激光技術分析一隻生存於侏羅紀晚期翼龍的軟組織。團隊透過紫色激光掃描化石，以及以長時間曝光拍攝由翼龍骨骼及暴露出來的軟組織所產生的熒光圖片，研究發現翼龍擁有「翼根整流罩(Wing root fairing)」的特徵，可緩和帶肌肉翼身連接處附近的氣流，從而減少飛行阻力。

文嘉棋表示，帶肌肉的翼根整流罩提升了翼龍的飛行優勢，例如在拍翼時能產生更強大的飛行動力，亦對翼形有更精密的掌控，例如盡量減少不必要的顫動。實驗室研究助理Luke A BARLOW指出，鳥類的翼根整流罩是由羽毛製成；而蝙蝠的翼根整流罩是由毛皮製成；但翼龍的翼根整流罩主要由骨骼肌製成，原理與飛機的整流罩很相似。

研究合著者兼美國科學進步基金會總監Thomas G KAYE補充，鳥類在侏羅紀晚期才剛開始進化出飛行能力，其研究證實，同期的翼龍的飛行能力比想像中更加理想。研究又強調新技術對理解翼龍飛行方法和進化的潛在價值，期待這項研究在未來會帶來更多新發現。