快必煽動案　辯方專家同意「光時」可指分裂但非唯一解釋

人民力量副主席「快必」譚得志，涉嫌多次擺街站時高喊「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字、在公眾地方作出擾亂秩序的行為等14項控罪。案件今天（19日）於區域法院續審，辯方專家續作供，指看不到「光復香港 時代革命」的口號包含實際的政治議程，或者爭取的目標，不認同控方所指的意思便是唯一解讀。辯方專家今天完成作供後，法官決定將案押後至12月14日聽取控辯雙方結案陳詞。

辯方專家香港大學語言學教授梁曉姿在接受控方盤問時，同意「光時」口號可含有把領土從國家分離的意思，但強調不是唯一解讀。對於控方舉出字典中「光復」可解作「恢復（滅亡國家）」及「收復（失去的領土）」，她表示這只是其中一種例子或用法，並不是定義。她亦不認同提及革命二字便等同推翻政權，並舉出一些針對社會問題的例子，如「光復上水」、「廁所革命」等。梁又舉例指有報章曾報道政府打擊水貨客，形容為「光復」了一個地區，如此用法便不會是將領土由政權中分裂出去。梁強調有關詞組一個共通基本大原則只是改變，而改變可以是不同範疇，可以是政治，亦可以是經濟及其他範疇。控方則質疑其報告不全面，亦不能反映涉案口號的真正含義，對此梁表示不同意。

今天案件審訊期間，有旁聽人士在庭上大聲咳嗽。法官陳廣池聞聲後表示，法官有絕對權責處理審訊的程序，任何人士不遵守法庭秩序，法庭有權不批准該些人士入庭。法官並指若有人不適咳嗽，可出庭處理，庭上有人聞言即舉手指「我出去飲杯水」，並指咳嗽不能強忍。法官隨後表示既然該名人士大聲咳嗽，不能忍受咳嗽，遂頒令該人不得再進入法庭，直至另有命令。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽惑文字、1項串謀發表煽動文字、3項公眾地方內擾亂秩序行為、1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，共14控罪。控罪指被告於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣崇光百貨、牛頭角下邨廣場外、銅鑼灣東角道與記利佐治街交界、旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙站A出口外、觀塘站A1出口外與裕民坊一帶及藍田啓田商場外，干犯以上控罪。