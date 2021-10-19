新世界維港泳爭取12.12復辦　參加者須打齊2針及出示檢測證明

本港疫情緩和，各項大型活動包括渣打馬拉松陸續復辦，連續停辦2年的「新世界維港泳」亦宣布計劃於今年12月12日復辦。主辦方中國香港游泳總會表示，現正與政府相關部門詳細商討有關防疫措施安排，獲批准後將公布詳情。

泳總表示，因應近月疫情漸趨緩和，疫苗接種率亦接近7成，故擬復辦新世界維港泳，泳手的安全一直是首要考量，故新世界維港泳將採取嚴謹的防疫措施，規定所有參與泳手須於比賽舉行日期前14天（即預計11月28日前）完成接種兩劑政府認可新冠疫苗，並須於賽前出示非確診檢測證明。

「新世界維港泳」又稱維港渡海泳，是歷史悠久的年度體壇盛事，早於1906年首辦，其後多次基於海水污染等問題停辦，自2011年起維多利亞海域質素有改善，比賽再度復辦，至2019年及2020年分別因社會運動及新冠肺炎疫情而連續暫停了兩年。