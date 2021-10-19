電騙黨自稱內地國安處人員行騙　本地女子痛失千萬元

警方本月(10月)接獲一名本地女子報案，指她7月開始接獲一名陌生男子來電，對方自稱內地國安處執法人員，並指她涉及一宗內地案件。其後，另一名同樣自稱內地執法人員的男子聯絡該名女子，要求她交出銀行戶口資料以協助調查。受害人按指示交出有關資料後，發現戶口內約1000萬港元於8月至9月期間被轉走。受害人將事件告知家人，及後報案。西區警區刑事調查隊人員接手調查，案件列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。

警方高度關注電話騙案並呼籲市民，任何人自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人交出銀行或個人資料；或經電話自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人開設一個銀行帳戶以證清白，或要求受害人進行資產審查，提及保密協議條款或要求轉帳匯款。內地政府或執法機構及香港警方均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙；如有人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯錢，均為詐騙；如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢； 請向身邊的親友，特別是年輕人及長者，分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。