葵青荃灣8住宅遭爆竊失逾54萬元　警拘無業賊查贓物下落

警方在今年9月至10月接獲多宗報案，指葵青區及荃灣區內8個住宅單位遭人爆竊，損失現金和手機、平板電腦、金器等貴重財物，涉及金額約54萬5千港元，而單一損失最高的女受害人被盜走高達40萬港元現金。警方高度重視案件，經深入調查後，昨日(18日)拘捕一名疑犯，正追查失物下落。

葵青警區重案組督察吳廸深表示，警方關注上月起接連發生的爆竊案，通過情報收集和分析大量閉路電視片段後，鎖定一名目標男子，昨晚約7點40分派員掩至青衣邨，拘捕該名姓鄧(38歲)無業漢，另在其住所搜出懷疑犯案時所穿衣物，相信鄧牽涉至少8宗爆竊案，並與1宗以欺騙手段取得財產案及1宗盜竊案有關，他現正被扣留調查。

根據調查所得，賊人每次均是單獨犯案，利用尾隨住客等方式闖入單幢式住宅大廈，再伺機進行爆竊。他會利用螺絲批等硬物撬開單位大門鐵閘，當中除竊取財物外，更曾利用偷來的信用卡到保健用品店購物，繼而轉售圖利。警方同時發現，涉案男子亦懷疑曾在一間餐廳犯案，在店內順手牽羊擸走一部手機，目前正循多方向追查相關案件，包括被捕人士的犯案動機、背景等，並會繼續追查贓物去向。

吳提醒，市民要多加注意居家保安，可考慮加設閉路電視等保安設施，並應發揮鄰里守望相助精神，如發現可疑人士在大廈徘徊出入，須即時通知保安員或報警處理。另外，大廈亦應該加強巡邏，避免不法之徒有機可乘。葵青警區亦會繼續透過旗下「葵防」和「葵盾」計劃，與區內住宅和工廈的物業管理公司保持緊密聯繫，加強情報搜集，共同努力打擊和預防相關罪案。