設計師為生計焗打復必泰　針後面癱未獲呈報　質疑政府冚數

近日一政黨收到市民救助，指自己約一個半月前接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗後有面癱副作用，入院後卻未有呈報，致事主至今(19日)仍未能成功申請疫苗保障基金。該政黨醫療政策發言人袁海文表示，政府應檢視異常事件報告機制，參考海外經驗讓病人/接種人士可自行呈報遇到的副作用，並促請政府及專家尊重市民的個人權利，包括接種疫苗的自主選擇及知情權。

袁海文表示，從事室內設計的事主Y，若不打針便無法進入許多工作場所，所以「為勢所迫」決定接種新冠疫苗。惟Y在今年8月底於林士德體育館接種第2劑復必泰疫苗後，出現左眼皮下垂、洗面時眼睛入水及漱口時有水滴流出。兩日後，Y先生到瑪嘉烈醫院急症室診症求醫，醫生指他確實在接種疫苗後出現貝爾面癱(Bell's Palsy)，並轉介他至專科覆診。

其後，當Y先生於9月9日向保險公司申請疫苗保障基金，始發現其個案未獲醫護人員向衞生署呈報為「疫苗接種嚴重或非預期異常事件」，其申請亦遭到拒絕。事主本月再在向瑪嘉烈醫院病人聯絡主任查詢，經交涉後該院始通知Y，決定將其個案呈報，並請Y先生自行申請疫苗保障基金。惟Y至今仍未收到該院一開始不呈報其個案的原因。

Y先生表示，自己在接種首劑疫苗時沒有異常，自己雖是乙型肝炎帶菌者，但在接種前曾質詢醫生的意見。他又表示，剛開始出現面癱時自己生活受到極大影響，除了需花大量時間到各專科求醫，亦感受到外人的異常目光，「好似怪人咁」。現時他的面癱症狀有所緩和，但說話仍有些口吃，仍需再到專科覆診。

袁海文質疑，若Y先生不申請基金的賠償，根本不會知道自己的狀況未被呈報，因此事件難免令人懷疑，當局呈報機制是否也遺漏其他人，令官方所公布因接種疫苗而出現副作用的個案宗數或被嚴重低估。他又提到，現時接種疫苗後出現異常機制嚴格，如接種後出現血壓高，心痛等情況不一定要呈報，令當局所公布的數字或與現實有落差，希望當局重新檢視機制。