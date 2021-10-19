曾國衞指如要達致通關　兩地疫情防控措施盡量一致

疫情持續新兩年，但通關遙遙無期。多名議員在今日(19日)召開的立法會工商事務委員會會議上關注通關進度，政制及內地事務局局長曾國衞相信第二次專家會議不需要等很久，又強調中央肯定是支持香港，由於兩地生活方式和文化有差異，導致疫情防控措施有不同，如要達致通關，是需要兩地疫情防控措施盡量一致，不是百分百相同， 但至少令內地放心，以達致通關條件。

旅遊界議員姚思榮關注疫情後封關已很長時間，有人關注是否兩地健康碼未能對接，亦有指內地不滿香港疫情未受控。曾國衞指在疫情下，有超過32萬人次透過「回港易」返港，至於透過「來港易」計劃從廣東及澳門來港的非港人有超過8000人次。他指政務司司長早前率團到深圳參與商討通關的第一次會議，會爭取盡快舉行第二次會議，期望早日實現通關。

曾又指兩地早前就研究恢復通關進行對接會議後，政府已就內地專家意見，作出內部調整和考慮，內地亦正研究港府調整後的做法，稍後展開第二次會面，內地專家有需要會來香港視察。

為爭取早日通關，有議員建議政府直接採用內地研發的健康碼，創新及科技局局長薛永恒表示，使用內地健康碼是眾多考慮方案的其中一，政府亦正研究深化「回港易」及「來港易」的健康碼，但在健康碼之外，亦需要在不同範疇做好配套工作。

商務及經濟發展局局長邱騰華指每個國家和地區有不同的防疫及出入口措施，面對疫情大家都是摸著石頭過河，香港需要以自己為本，選擇迎合社會需求的防疫模式。