大灣區航空：疫情創公平競爭環境　料年底前聘150名員工

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空正在申請空運牌照，大灣區航空行政總裁丘應樺接受外電訪問時稱，公司目標是覆蓋香港、澳門及廣東省直轄市的8,600萬人口。他暗示新冠疫情創造公平競爭環境，「我們從頭開始，所以沒有任何負擔或包袱，而疫情令所有航空公司的競爭力相若。」，而「北京-香港」適合作為首條航線。

丘應樺指出，所有航空公司目前均處於同一起跑線，大灣區航空會較傳統航空公司，如國泰航空更加敏捷及靈活，當業務恢復時，「我們可輕鬆追趕而不被甩下。」投資航空公司的成本非常大，但公司的投資者黃楚標是深圳發展商，對公司有非常強大的財政支持，加上黃在內地的人脈關係，有助大灣區航空發展，相信北京香港航線會是首航的最佳選擇。

丘透露，大灣區航空會是一間價值型航空公司，介乎廉航與傳統航空公司之間，航班的椅背不會設有電視，客人需使用應用程式去為旅程計劃，包括訂購機上餐酒或其他食品。他表示，本港大部分機師及空中服務員都來自國泰及香港航空，大灣區航空目標於年底聘請約150名員工，計劃相當進取。

大灣區航空計劃飛行104條航線，目的地包括內地，以及包括曼谷和布吉島在內的北亞和東南亞地區，目前尚未開始提供航班服務。本月初獲得了航空營運人許可證，目前正在申請空運牌照。大灣區航空已租用3架波音737-800客機，計劃將航機數目於2026年前增至超過30架。