團體冀政府開放沙頭角禁區　為發展北部都會區起帶頭作用

《施政報告》重點提出發展北部都會區，更指會考慮開放沙頭角禁區用地。有團體發布《沙頭角戰略發展建議報告》，指沙頭角已有基本基建，只要政府修改法例開放禁區，便能成為北部都會區先發展的地帶。

報告書主要提出3個建議，包括推動沙頭角歷史、文化及生態旅遊業發展；沙頭角亦可增加購物配套及免稅優惠，以分流及紓緩上區其他旅客的擠迫。報告中又建議採取規劃主導，運輸基建先行的方式加快速度進行，例如增設一地兩檢口岸，增加軌道交通連接擬建的北環線東延線，以及擴闊沙頭角公路。對於有人擔心內地人偷渡問題，報告指內地經濟發展急速，故認為即使開放禁區也不會令偷渡人數上升。

該團體指沙頭角歷史上早期已是墟市，有很大的發展潛力，但因為位於邊境而發展停滯甚至走向衰落。他希望未來釋放用地後能更好地發展與深圳的協同作用，呼籲政府盡快修訂法例，令沙頭角為北部都會區發展作示範作用。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，政府在《施政報告》中只談及沙頭角的生態保育，卻遺留了文化歷史的部分。議員劉國勳亦批評政府在北部都會區計劃中，只用小量篇幅談及沙頭角保育，認為應該要有更多研究。他又指沙頭角現時的道路網亦不足，建議將來在沙頭角興建鐵路站，並設一地兩檢關口，帶動兩地往來。

劉又指沙頭角有成熟的條件可以在北部都會區中先行發展起嚟，因為北部都會區有大量基建以創造好多就業，他認為若沙頭角的定位主要為生態和文化旅遊，政府則不用投入太多投資，只需要修例便能發展沙頭角經濟。

在沙頭角的文化保育方面，沙頭角鄉事會副主席曾玉安希望開放禁區後遊客不會只限於碼頭一帶活動，更能到墟市和中英街購物。他又指北區市民除了工作和居住外，亦需要休閒活動，認為沙頭角一帶能成為北區市民的休憩區。