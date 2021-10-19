善豐花園裂柱　港大調查指石屎出問題　建築商申覆核　

澳門沙梨頭私樓善豐花園於2012年發生低層停車場石屎柱爆裂事件。澳門政府事後委託香港大學和澳門大學的學者進行抽樣測試和調查，並控告建造該大廈的公司。該建築公司認為港方學者的抽樣測試方法有問題，早前要求香港創新科技署轄下的香港認可處進行調查，但不獲受理，遂入稟香港高院提出司法覆核，要求法庭下令香港認可處重新調查。案件今天（19日）在原訟庭開庭處理，法官黃國瑛聽罷雙方陳詞後，決定另擇日子裁決。

本案申請人是澳門的榮福建築工程有限公司，答辯人是香港認可處及創新科技署。申請人提申請時稱，善豐花園於落成後一直沒有出現結構問題，至2011年旁邊的工業大廈進行拆卸工程，善豐花園及附近大廈的住客便開始投訴，指拆卸和項目打樁工程導致他們的大廈結構出問題。澳門政府就事件委託一間香港實驗所進行抽樣測試，報告指事件與善豐花園的石屎質素差有關。但澳門政府之後委託的澳門大學學者調查，而申請人也聘用專家調查，結果均認為上述實驗所抽樣測試方法有問題。由於該實驗所獲香港認可處認可，申請人於是向認可處投訴實驗所，結果不獲受理。

今天申請人之大律師陳詞時續指，香港認可處在調查過程中沒有向申請人提出任何問題，令申請人無法作出解釋，最後更在沒有充分交代原因的情況下，直接拒絕受理投訴。申請方認為這對申請人不公平，強調答辯人有責任解釋理據。此外，考慮到香港認可處是由政府資助，辦公室位於政府大樓，故認為它屬於公共機構，其決定是可以作司法覆核。至於答辯人一方則回應指，認可處在作出決定前已審視有關建築公司所提交的報告，並指認可處有權就事件再作進一步調查，但強調這並非其責任。另外，答辯人認為即使認可處屬公共機構，但不代表所有決定均可以受到司法覆核挑戰。