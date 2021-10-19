維修工堵路現場藏金屬棒　官指具殺傷力囚7個月

前年萬聖節有市民在旺角和深水埗一帶聚集堵路。警方當晚於深水埗驅散人群時，拘捕一名中學女生及一名男水泵維修工。2人分別否認無牌管有槍械、管有物品意圖損壞財產，以及在公眾地方管有攻擊性武器共3項控罪，但在審訊後被裁定罪成。案件今日（19日）在西九龍裁判法院判刑，主審裁判官香淑嫻指出，維修工在案發時手持具殺傷力的金屬棒，情節嚴重，判處他入獄7個月。而中學女生則再押後到11月2日判刑，以待索取社會服務令報告，期間她須還押。

本案18歲鄧姓女被告，被控於2019年10月31日，在深水埗汝州街與黃竹街交界無牌管有槍械、即一支胡椒噴劑，及管有一支噴漆，意圖將之用作損壞財產。26歲男被告蔡沛霖，則被控於同日同地攜有攻擊性武器，即一支金屬棒。

鄧姓女生的代表律師求情指，被告自案發後接受社工協助，在個人紀律及家庭關係均有改善，她希望將來能成為一名護士。辯方續指，涉案胡椒噴劑只是一件「防狼」工具，由被告的友人所送贈，即使參考案例，在香港販賣這些物品都只是被判處社會服務令。最終裁判官決定，為被告索取社會服務令後才判刑。

至於另一名被告蔡沛霖，裁判官直指控罪性質嚴重，判刑須具阻嚇，以針對時有暴力發生的社會事件。加上當時被告是在公眾地方手持金屬棒，而該支金屬棒有一定長度及分量，可以導致他人嚴重傷害，故判處被告囚7個月。