美酒佳餚巡禮下月開鑼　搵食男女購品味證可嘗米芝蓮餐廳

港人最愛「捐窿捐罅」搵食，旅發局的美酒佳餚巡禮一向深受歡迎，但去年因新冠肺炎疫情改至網上舉行，今年決定重返實體形式，並在整個11月，讓參加者購買「品味證」後，往超過400間餐廳，以優惠價享受美食及品酒，米芝蓮得獎餐廳午餐，只需每位348港元起。旅發局總幹事程鼎一今日(19日)表示，在現行防疫措施下舉辦大型活動難以飲食，故決定以是次方式進行，局方投資1,500萬港元，料參與人數超過14萬。

旅發局今年重新舉辦實體「香港美酒佳餚巡禮」，但有別於以往一站式在海旁邀請多個餐廳擺放攤位，今年活動將讓參加者走入堅尼地城、中環、灣仔、尖沙咀社區，令市民可從新角度認識不同的新進餐廳餐廳。活動將於11月1日至30日舉行，超過400間餐廳參與，並會表列在旅發局的網站，及於門外張貼貼紙以作標示。參與活動的餐廳會提供低至7折優惠，午餐可每位最低128港元起、晚餐則由248港元，當中亦有60間為米芝蓮餐廳，午膳每位由348港元起。

市民可以購買「品味通行證」，以250港元5張品味券，前往各餐廳享用期間限定或優惠美酒小食，每款菜式由1至3張品味券換購，市民可在本月26日起購買通行證。另外，旅發局亦會舉辦網上直播節目，限量品酒套裝等，吸引海外人士參與。

旅發局總幹事程鼎一稱，今年將是第12屆美酒佳餚巡禮，由於在政府的防疫措施下，大型聚集不能飲食，但美酒佳餚卻要「能飲食才能盡興」，加上現時餐廳正常地經營，為了令市民有親切感，故今年決定以「線上線下」形式進行。程又指今年參與的餐廳有一半為C、D類食肆，不太擔心會加大傳播風險。

程鼎一續指，過往舉辦活動時間為4日，參與人數可達14、15萬，而去年嘗試以「線上線下」模式舉行，參加人數亦差不多，期望今年亦有類似成績，他表示活動在11月舉行，且臨近聖誕，會有一定節日氣氛，加上消費券帶動下，料會有正面作用。他透露活動投資1,500萬港元，主要用作海外宣傳，並坦言以往有贊助商協助推廣，但疫情下找贊助有一定難度。