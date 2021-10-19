廉署起訴「三判」詐騙工資100萬　涉香港兒童醫院等項目

廉政公署昨日(18日)落案起訴兩名參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人住宅項目的「三判」承建商，控告他們涉嫌誇大8名水喉匠的日薪，詐騙該兩個項目的兩間「二判」承建商工資共約100萬港元。經完成調查及徵詢律政司意見後，落案起訴涉案兩名「三判」。

施健忠(48歲)及朱焯華(58歲)同被控兩項串謀詐騙罪。施健忠另被控6項欺詐罪。有關罪行發生時間為2016年11月至2018年9月。2名被告獲准保釋，明日(20日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

案發時建榮水喉渠務工程有限公司及安柏水喉工程有限公司以「二判」身份參與兩個建築項目，分別涉及兒童醫院和馬鞍山一個私人住宅。該兩間「二判」的負責人將兩個項目的水喉工程分判予施健忠及朱焯華。根據協議，施健忠及朱焯華須為建榮及安柏於該兩個項目提供水喉匠，並匯報水喉匠的確實日薪以計算工資。

其中一項控罪指施健忠及朱焯華涉嫌串謀詐騙建榮及安柏，指一名水喉匠要求的每日工資為1,500港元，從而誘使建榮及安柏基於有關每日工資要求，計算和發放該名水喉匠的工資。另一項控罪指兩名被告用類似手法串謀詐騙建榮，指另一名水喉匠要求的每日工資為1,150港元。

另外2項控罪指施健忠涉嫌向建榮及安柏虛假表示，另外兩名水喉匠要求的每日工資為1,500港元，並意圖詐騙而誘使建榮及安柏基於有關每日工資要求，計算和發放該兩名水喉匠的工資，導致施健忠獲得利益或建榮及安柏蒙受不利。

餘下4項控罪指施健忠用類似手法向建榮虛假地表示，另外四名水喉匠要求的每日工資分別為1,400港元及1,500港元。

廉署調查發現，該8名水喉匠要求的實際日薪介乎750港元至1,100港元，而施健忠及朱焯華向建榮及安柏誇大日薪為1,150港元至1,500港元。誇大工資總金額約為100萬元。調查期間，醫院管理局、建榮及安柏提供全面協助。