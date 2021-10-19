同居男女虐打朋友女嬰　押後11.17判刑

同居男女替朋友照顧未滿2歲的女嬰期間，對女嬰施以虐打，除掌摑及以藤條體罰，更曾用鐵狗鏈鎖着女嬰獨留在家。女嬰其後昏迷送院，最終因頭部受傷而不治，醫生發現女嬰全身上下共有70處傷痕。該對同居男女於上周五（15日）在高院原訟庭承認一項對看管兒童或少年人虐待或忽略罪，法官今午（19日）聽取辯方求情後，決定押後至11月17日判刑。辯方求情指2名被告均對事件感後悔。辯方又於庭上播放死者死前一晚與被告吃粥的片段，指當時女被告一直照顧死者吃粥，形容2人當時關係很親密。

本案2名被告分別為柯靜雯（女、無業、36歲）及蕭國偉（男、地盤工人、33歲）。控罪指2名被告於2019年1月至6月20日期間，在洪水橋田廈路新生村的住所，身為對涉案女嬰負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略她，其方式相當可能導致她受到不必要的健康損害。

女被告之大律師今天求情時強調，現時並無指控2名被告的行為令死者死亡，故法官判刑時不應就死者死亡一事給予比重。律師又稱死者母親把死者交給女被告照顧時，並無提供任何金錢；女被告當初亦因擔心死者要交給社署照顧，出於同情才照顧她。但案發時女被告剛誕下第三女，不久又再懷孕，並在巨大壓力下才做錯事犯案。律師強調事件是悲劇，但女被告年幼時亦常遭父親虐打，她亦是在困境中長大。

男被告蕭國偉的代表大律師則稱，蕭雖月入3萬港元，但當時要照顧3名女兒再加上死者，故此亦備受壓力。大律師又指蕭放工後，曾見到死者用指甲刮他的女兒令她大哭，才失控虐打死者，並指蕭希望向死者道歉。大律師又稱2被告的4名女兒現均由社署照顧，2被告希望可在服刑完畢後接回女兒展開新生活。