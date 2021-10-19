立法會延任一年　內會主席指議會回復常態

立法會內務委員會今日(19日)舉行年結記者會，總結今個會期，內會共舉行38次會議。而截至今日，立法會共通過39項政府法案及2項議員法案，另有7項政府法案將於餘下立法會會議上處理。內會主席指延任是獨特的一年，議員努力投入工作，協助政府推行防疫抗疫工作，重振經濟，期間不再出現拉布、流會、衝擊立法會主席台等，令議會交出亮麗成績表，這年是立法會20年來，處理最多政府法案的一年。

內會主席說，立法會回復常態，特首可順利發表施政報告，恢復特首答問會、可辯論議員議案等。議員一直抱着是其是、非其非的態度，希望可提升政府施政效能。部分議員對官員回答質詢的表現，以及提交文件的質素表達意見及不滿，政務司司長承諾跟進，亦高興施政報告中承諾各司局長會加強與議員溝通，強化管治團隊。她說醫生註冊(修訂)條例草案可以在會期內完成處理，倘若以前提出草案，必定引發拉布。至於有指建制議員開會的發言較過去少，內會主席說並不掌握議員出席會議數據，但強調有部分同事選擇離隊，會議人數必定減少，直接比對延任前後會議人數並不恰當。

至於副主席馬逢國，則對廢物徵費條例草案，及電子煙加熱煙條例草案的審議過程良好，印象特別深刻。