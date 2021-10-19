南區區議會秘書拒把動議納議程遭覆核　法官不頒任何命令

南區區議會原定於2020年7月2日，討論「索取南區警區處理精神上無行為能力的人的案件資料」的動議，但南區民政事務專員鄭港涌指該動議不符合區議會職能帶隊離場，區議會秘書葉偉思亦沒有將該動議納入議程。時任南區區議會主席羅健熙不滿秘書的做法，申請司法覆核，要求推翻有關決定。高院法官周家明今天（19日）頒下判詞，認為部分議題確屬區議會職能範圍內，但包括羅、葉兩人在內，區議會沒有人澄清討論範圍，故不就是次覆核作任何命令。

答辯人為南區區議會秘書葉偉思，申請人原本是時任南區區議會主席羅健熙，羅於2021年7月辭職後，法庭應羅的要求，將南區區議會副主席司馬文列為與聆訊有利害關係人士，司馬文亦擔當申請人的角色繼續處理此訴訟。

法官認為，本案重點是答辯人有沒有責任將該動議納入議程，而這便牽涉到相關議題是否與區議會職能有關。法官指出，區議會所處理的議題，應只限於有關「區（district）」的事務，而就本案中所涉及的動議，部分屬於區議會職權範圍內，例如有關警方在2019至2020年間，在南區處理精神上無行為能力的人相關個案的數字；但亦有議題是超出職權範圍，例如警方如何保障精神上無行為能力人士被捕後的權利。不過，當時無論是主席羅健熙或秘書葉偉思，均沒有澄清討論的範圍。因此，法官認為就此判羅健熙勝訴是不合理。