電子垃圾回收效率不理想　議員促與內地合作提升處理量

本港電子垃圾回收進度緩慢，有議員與環保業界團體批評，新一份《施政報告》中只着重廚餘及廢塑膠的中央回收先導計劃，完全忽視電子垃圾的回收政策，對此表示失望，建議政府應建立全方位的廢棄電子物回收政策，建議與內地就廢物管理進行區域合作，將廢棄物處理區域化、科技化及規範化，提升電子垃圾回收量。

新一份《施政報告》中提出多項的「轉廢為能」的環保措施，惟議員陸頌雄及香港環保科技專業人員總會今日（19日）召開記者會，表達對《施政報告》中相關建議十分失望，認為政府對於現時電子廢棄物的回收及處理方案，只是停留於初級階段，而且政府一直抗拒與內地就廢物管理進行區域合作和磋商，令政府的回收及分類政策都只是流於表面，對電子廢棄物的回收及處理完全沒有實質效益。

陸頌雄指出，雖然本港自2018年起設有「四電一腦」的回收政策，但相對起全球其他地區，例如如台灣回收包括廢照明光源等33項物品，新加坡也會處理和回收多類電子廢物，包括燈具和照明設備、電池、硬盤驅動器等，香港卻仍然只是停留於部分廢電子電器及強制回收，政策十分落後。

現時政府有資助部分計劃回收其他類型的電子垃圾、燈具和照明設備及電池，但是有關的計劃只是自願計劃，陸頌雄及總會一直收到市民投訴，表示希望把有關產品放置於回收點，可是極不方便，導致其他類型的電子垃圾、燈具和照明設備及電池被直接送往堆填區，內含的重金屬會污染泥土﹑水源以至食物鏈。

他建議港府應建立全方位的廢棄電子物回收政策，擴大非「四電一腦」的小型電子物品回收，並將廢棄物處理區域化、科技化和規範化，提升電子廢物的回收率。