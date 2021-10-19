政府發展北部都會區　鄉議局擬設智庫收集民意

《施政報告》提出包括發展北部都會區等政策。新界鄉議局主席劉業強今日(19日)在鄉議局執委會上指相關計劃如要完美落實需要社會共識，政府如何落實計劃是一個考驗，擬成立智庫聆聽原居民意見後向政府提交報告。

劉業強指政府提及一年內檢討《新界條例》釋放祖堂地，完善後可搭上發展的「快車」。至於北部都會區發展，他認為時代進步是趨勢，但不可剝奪原居民利益，反而政府行使公權力要權衡各持份者的利益，鄉議局會「孭起」政府和民眾之間的橋樑，維護應有權益。

對於新界北發展，他認為會帶來機遇，社會應要團結及共同參與，會成立智庫就屋村發展及規劃等諮詢原居民意見，亦會舉辦座談會及研討會，希望政府多聆聽新界居民聲音。他又指沙嶺超級殯葬城的興建是出現與深圳融合不協調的情況，希望政府研究可否在其他地方安置厭惡設施。

另外，打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明在會議上提出《要求特區政府取消新界北都會區發展策略阻礙因素》的臨時動議，建議將沙嶺殯葬城搬遷、將污水廠遷至羅湖/文錦渡綜合發展樞紐之外的地方、將檢疫設施、屠房安置在香園圍口岸發展區及新界北新市鎮範圍之外，提案及後獲得通過。