壽桃牌寬條全蛋麵未標明含二氧化硫　食安中心令停售回收

柴灣超級市場的1個預先包裝全蛋麵樣本，被驗出含有防腐劑二氧化硫，但樣本食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，有過敏反應人士食用後可能出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。食物環境衞生署食物安全中心今日(19日)表示，已知會涉事商戶及產品總代理新順福食品有限公司相關違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架，而有關總代理已按中心指示進行回收。

涉事產品為壽桃牌的「全蛋麵(寬條)」，每包淨重454克，最佳食用日期為2022年12月1日，產地為中國。食安中心透過恒常食物監測計劃，從柴灣一超級市場抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，不過對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或惡心等徵狀。

根據《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。