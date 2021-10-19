瑪麗醫院誤將鉀溶液當鹽水沖洗導管　致病人一度心跳停頓

瑪麗醫院發生嚴重醫療事故，一名病人上周二(12日)接受中央靜脈導管護理程序後，準備進行氯化鉀溶液補充治療，護士原需以生理鹽水沖洗導管，但誤以未經稀釋的鉀溶液進行沖洗，病人隨即心跳停頓，經急救後恢復意識，現正留醫治療。該院指非常關注事件，已向病人及其家屬致歉，並中已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報，事故歸類為重要風險事件，需於8周內提交事件的調查報告。

瑪麗醫院表示，當發現病人心跳停頓，醫護團隊已即時展開急救，病人亦隨即恢復意識。醫生事後為病人進行詳細評估，確認心跳、血壓及血含氧量等讀數回復正常，暫時未有發現相關後遺症。病人目前於本院內科病房留醫，就其本身疾病繼續接受治療，情況穩定。醫護人員會密切監察病人的康復進度及與病人家屬保持聯絡。

該院指已經即時檢視濃縮鉀溶液的儲存及使用情況，並提醒醫護人員使用時需小心遵從相關指引。對於是次人為疏忽事故，該院拒透露涉事護士有否被停職。

有心臟科專科醫生表示，若將一支未稀釋的氯化鉀打入體內，可以導致心臟立即停頓死亡，因高濃度的鉀離子會破壞心臟細胞的電解質平衡，擾亂心跳。他指臨床上需要靜脈注射氯化鉀的病人，例如低血鉀症病人，氯化鉀一定要稀釋並以較慢流速經靜脈輸液。若不幸注射高濃度氯化鉀，需要立即注射鈣作為急救。

翻查資料，兒童醫院今年一月亦發生同類事件，一名患複雜性先天性心臟病的初生嬰兒，曾接受緊急心臟手術及接駁俗稱人工心肺機的體外膜氧合器，並出現低血鉀症，醫生為其處方氯化鉀靜脈輸液，在注射第3劑後，因血鉀水平過高，心跳一度停頓，經急救後於5分內恢復心跳及正常心律。