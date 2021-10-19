海關結業禮創先河採全中式　鄧以海：體現國家情感

服務海關34年的香港海關關長鄧以海檢閱任內最後一屆學員結業禮，全體人員率先以全中式升旗及步操舉行結業會操，更以普通話發出口令，開創本港紀律部隊結業會操的先河，意義重大。儀式首次以普通話發出口令，士氣激昂，儀仗隊更列出「34」數字隊型向關長致敬，象徵鄧以海服務海關34年，為其海關生涯畫上完美句號。

今屆共有64名海關見習督察和72名見習關員結業，海關今日(19日)於屯門海關學院舉行結業會操，由即將榮休的鄧以海擔任檢閱官。鄧以海致詞時表示，紀律部隊中式步操，充分體現國家情感，弘揚愛國情操，彰顯民族情懷，展現特區紀律部隊應有的風範。他語重心長講到，學好中式步操，是更好融入國家體系，豐富「一國兩制」內容，而畢業學員全體以中式步操受閱，實在令人倍感自豪。

鄧續稱，海關由最初只有25人的緝私隊，發展到今天成為一支近8,000人編制的精英部隊，執行接近60條法例，職責繁重並且極為多元。海關已將《港區國安法》加入見習督察及關員的入職課程，讓學員了解海關在維護國家安全上的角色和責任，以更堅定海關人員對作為紀律部隊成員的使命和責任感。作為港區國安委的成員，鄧對此感受尤深。

他又指，海關將銳意發展「智慧海關」，積極配合國家發展策略，積極推展便利通關措施，促進跨境人流、物流。最後，鄧勉勵結業學員說：「我們必須毋忘初心，牢記使命，貫徹始終，精誠團結，時刻要緊記，香港海關是一支遇強愈強、愈戰愈勇的隊伍。」