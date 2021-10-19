珠海公安快艇反走私於大澳擱淺　警拘1名內地人蛇

警方於昨(18日)午約5時45分接獲途人報案，指發現兩艘快艇在北大嶼山分區大澳南涌附近石灘擱淺。警方人員接報到場調查，得悉有珠海公安水警人員於較早前在內地水域展開反走私行動，追截一艘涉嫌參與走私活動的快艇時，為顧及人員和船隻的安全，意外進入香港水域，該艘載有4名珠海公安水警人員的船隻連同涉嫌走私的快艇其後在南涌附近擱淺，而快艇上的一名內地男子則逃去無蹤。期間，珠海公安水警另一艘水警船隻到場救援擱淺船隻。

事件中沒有人受傷，而涉事的兩艘珠海公安水警船隻已於同日晚上返回內地。警方其後於昨晚約9時25分在大澳南涌村山邊截停一名46歲內地男子，他涉嫌非法入境被捕，現正被扣留調查。警方會繼續向珠海公安了解事件經過。

大澳居民表示，昨午相同時間發現有快艇衝上石灘擱淺，但船上只見一兩人，其後再有一艘快艇到場企圖用繩拉該艇離開。他又指，以往都會有快艇於大澳沿海登陸。另有居民稱，走私快艇不時與內地執法部門的船隻在海上追逐，而走私快艇為免被截獲，會逃至最接近香港的水域。

據了解，事發時珠海水警公安船隻及走私快艇在海上飛馳，期間走私快艇在公安船隻左前方行駛並急速轉左彎，公安船隻被「壓住咗」，為免危險只好跟着左轉，結果進入香港水域。加上在海上追捕期間，內地執法人員一心追截眼前不法之徒，或會越過水界亦不自知。