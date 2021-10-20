政府刊憲　2個地方被納入強制檢測

政府昨日(19日)深夜表示，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處兩個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期限將會延長一天。

復必泰和克爾來福疫苗對於預防2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後併發重症甚至死亡。政府呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，為自己健康着想應在本港第五波疫情來臨前盡快接種疫苗。

強制檢測公告詳情如下：

1. 任何在2021年10月6日至10月19日期間曾身處香港九龍黃大仙竹園南邨富園樓地下 120-129 號東華三院群芳幼兒園超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年10月21日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年10月23日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在10月17日至10月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 在2021年10月6日至10月19日期間於香港新界天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學就讀二年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於2021年10月21日或之前接受檢測。受檢人士若在10月17日至10月19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。