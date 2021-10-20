東方日報A1：疫禍入肉

肆虐全球超過一年半的新冠疫情禍害入「肉」了！本港活牛獨家代理五豐行昨宣布，明日起提高活牛批發價，活牛批發價加幅為3.1%，即每擔加150元；肥牛每擔加430元，增幅高逾8%。五豐行表示，加價的一個原因是養殖成本持續高企。鮮肉大聯盟批評今次加幅如「天文數字」，對加價感憤怒及無奈，市民勢捱貴肉。不過，今次牛肉加價或非單一事件，在全球多種糧食商品價格連月上漲，及國際航運因疫情大滯後影響下，市民或面臨新一波通脹衝擊。

五豐行的加價通知指出，由於內地活牛行情上漲、養殖成本持續高企及秋冬季節內地牛肉需求旺盛，為保障供港活牛品質及供應，經與牛肉商協商，將調整活牛批發價，明日起「改良牛」由每擔、即是100斤賣4,820元，調升至4,970元，加幅為3.1%，即每隻約600斤的牛將再加價900元；肥牛由每擔賣5,280元，調高至5,710元，升幅為8.1%（430元），遠高於近年100多至200多元加幅。

鮮肉大聯盟副主席關國華批評加幅是「天文數字」，同行均對此感到十分憤怒，令商戶生意更難做，肉販無奈下必會將加幅轉嫁消費者。他指，牛肉本身已價格高企，再加零售價，只會令市民更少吃新鮮牛肉，直言新鮮肉販已是「夕陽行業」。關表示，每日內地供應本港的活牛只有大約30隻，批評五豐行長年壟斷，新鮮牛肉價格有升無跌，形容一眾肉販「死梗」、「肉隨砧板上」，「一路升升升係冇落㗎……邊有可能一路升，股票都冇啦，何況牛」。

五豐行指今次加價與飼養成本上漲有關，按活牛飼料有穀飼、草飼之分，玉米、大麥等均是飼料用品，但相關商品自今年起價格便持續上漲，今年4月，芝加哥商品交易所的價格已顯示美國大豆、玉米、小麥期貨價格均升至逾8年來新高。上月再有外媒報道，巴西大豆價格（連同成本和運費在內），較芝加哥期貨交易所（CBOT）11月期貨有4.2美元甚至更高溢價。售價高企外，美國碼頭付運能力又受疫情、風災等影響，有指中國進口商為搶10月和11月付運的船期，要支付額外高價，各種因素影響下，糧食供應問題愈來愈多。

在堅尼地道士美非路街市經營肉檔的麥先生指，現時一斤牛腩100至150元，會隨五豐行的加價調整升幅，大約加10元左右。同樣在該處經營肉檔的鄧先生指，現時一斤肥牛賣240元，會按情況加價。今次牛肉加價正值秋冬時節，港人至愛打邊爐，有飲食業者擔心肥牛加價對飲食業亦有一定影響。

全球供應鏈緊張催生本港海上走私罪案猖獗，繼早前警方連同食物環境衞生署在龍鼓灘搗破5億元走私凍肉倉後，本周一兩部門再下一城，突擊搜查落馬洲一個規模龐大的貨櫃場，成功摧毀一個無牌凍房及拘捕貨櫃場男董事，在逾200個冷凍貨櫃檢獲超過5千公噸凍肉，市值達破紀錄的逾20億元。據悉，疑犯有黑幫和勝和背景，警方不排除案件涉及走私活動。警方相信，疫情下本港與內地封關，有不法之徒利用香港作走私跳板。

警方早前接獲情報，有人涉嫌違反香港法例132X章《食物業規例》無牌經營凍房，經過深入調查後，本周一兩部門突擊搜查落馬洲米埔隴路一個佔地約20萬平方呎的貨櫃場，場內有超過200個有冷凍功能的貨櫃，凍櫃內載有不同種類的凍肉。經調查後，食環署人員以涉嫌經營無牌凍房，拘捕貨櫃場一名姓王（34歲）、有黑幫和勝和背景的男董事，相信今次行動搗破一個規模較大的無牌經營凍倉團夥。

元朗警區刑事總督察連健德表示，涉案貨櫃場於今年6月1日開始經營，每個凍櫃約載有25公噸凍肉，估計市場價值800萬至1,000萬元，現場有超過220個凍櫃，總計有凍肉逾5,600公噸，估計市值逾20億元。警方相信，有不法之徒暫時將相關的凍肉儲存於類似的貨櫃場，不排除涉及走私活動，其動機及凍肉去向有待調查。王已被控以一項經營無牌凍房罪，案件將於11月5日在粉嶺裁判法院提堂。

食環署元朗區署理衞生總監廖國偉提醒，業界人士切勿進口或售賣來歷不明及無附帶衞生證明書的肉類及家禽產品，市民應向持牌及信譽良好商舖購買肉類及家禽產品。今次檢獲的凍肉種類包括豬、牛、羊及動物內臟，來自德國，智利及澳洲，儲存狀況適當，暫未發現有流出市面，當中有70公噸無附帶衞生證明書，稍後會被銷毀。

凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興指，疫情下供港冰鮮肉均依賴水路運輸，但包括美國在內的部分國家貨櫃碼頭關閉，貨船未能順利靠岸裝貨，令貨物積存過多，致凍肉供應鏈緊張。他又稱，冬天將至，用作火鍋的冰鮮肉類在內地的需求大增，現時為凍肉運送的高峰期，又指內地對進口凍肉的關稅持續偏高，加上部分國家的凍肉未能直接進口內地，例如澳洲牛肉等，令不良商人鋌而走險，經過本港走私凍肉北上，逃過內地的關稅，應付龐大的內地需求。