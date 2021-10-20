接種2劑新冠疫苗後抗體衰減　崔俊明料打第3針成定局

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會下周三(27日)開會，討論是否有需要打第3針加強劑新冠疫苗，而有份提供疫苗的科興已率先稱「接種第3針可能是必須」，並指研究顯示第3針應與第2針相隔至少28天，如相隔6至12個月接種的效果沒顯著差別。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(20日)在電台節目表示，由內地研發的科興疫苗有效性約5成，完成接種兩劑科興疫苗人士，抗體水平在6個月後降低，對科興建議打第3針並不驚訝，認為60歲以上人士或免疫系統較弱人士，最需要接種第3針。崔又指，接種由內地及德國研發的復必泰疫苗人士，亦可能需要打第3針，只是不如接種科興的迫切，指政府早前購入各750萬劑科興及復必泰，相信足夠250萬人打第3針。

至於是否需要「溝針」，崔指外國有研究顯示，復必泰及阿斯利康疫苗「溝針」後，抗體水平會較好，但相信政府會建議接種科興的人，第3針繼續打科興，但若市民希望在第3針轉打復必泰亦未嘗不可。

行政會議成員葉劉淑儀上月參與第3針新冠疫苗測試時「溝針」，在接種2針科興後，第3針選擇接種復必泰。葉劉淑儀在電台節目表示，3月接種第2針科興疫苗後，兩個月後的抗體指數有182，但半年後就跌至59，她因為想試「溝針」，因此第3針轉打復必泰疫苗，她建議政府參考世界衞生組織指引，讓醫護人員等高危群組接種第3針。