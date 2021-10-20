美國國會聽證會　討論香港新疆人權問題

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周二（19日）舉行聽證會，討論為香港人和新疆維吾爾人建立人道主義途徑。多名議員要求拜登政府採取更多措施，為逃離中國的人士提供保護。流亡美國的香港前「民間外交網絡」發言人張崑陽亦以「香港民主委員會」（HKDC）顧問身份出席，建議美國協助赴美港人融入社區。

民主黨籍新澤西州眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）表示，制裁中港官員並不足夠，需要實際幫助港人，故他早前提出《香港人民自由與選擇法案》，為在美港人提供臨時保護身份（TPS），加快港人的難民審批程序等。他認為，香港問題短期內看不到曙光，而延遲強制離境待遇只有一年半限期，因此有必要長期推行TPS措施；又指港府會以沒收護照等方式阻止港人流亡，故此措施迫切性很大。

CECC成員指出，不少涉港法案仍等待國會表決，認為拜登政府應自行採取措施；共和黨籍新澤西州眾議員史密斯（Chris Smith）建議向政府致函施壓。張崑陽則指，香港情況急速惡化，促請美國國會早日通過救生艇法案；又指很多在美年輕港人買不起保險、付不起學費，希望協助他們重新融入社會。中方就類似問題已多番強調，不接受「教師爺」，反對美國以人權干涉中國內政。