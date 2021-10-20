乙型鏈球菌個案近月飆升　錄7死38人留醫　或食用未熟淡水魚有關

衞生防護中心前日(18日)公布，過去40天接獲醫院管理局通報有79名住院病人感染侵入性乙型鏈球菌，較過去3年，即2019至2021年8月錄得每月介乎9至26宗個案大幅增長。醫管局表示，79宗感染個案中有7人死亡，38人留醫，34人出院。

中心早前公布，今年9月至10月10日期間，合共錄得79宗個案，涉及42男、37女，年齡介乎1個月大至96歲，他們主要出現敗血症、腦膜炎、化膿性關節炎或膿腫/蜂窩組織炎等。經調查顯示，部分病人病發前曾接觸淡水魚，包括鯇魚，當中部分人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口。而化驗分析顯示，其中最少32宗個案屬於血清三型基因序列型283(ST283)，與部分個案曾到訪的街市採集的環境樣本和魚樣本的基因排序脗合。涉事街市包括荃灣楊屋道街市及元朗「雞地佳得香港實業有限公司」。

防護中心認為病人感染可能與處理未經烹煮的淡水魚時，手部帶有傷口或食用未煮熟的淡水魚有關。事實上，海外亦有文獻指出ST283的侵入性乙型鏈球菌感染，與食用未經烹煮的淡水魚有關，中國、老撾、泰國、越南、新加坡亦曾出現ST283的乙型鏈球菌。