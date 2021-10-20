人才競爭力香港排名跌至20位　守亞洲第二　惟與新加坡差天共地

歐洲工商管理學院（INSEAD）與美國研究機構波圖蘭研究所（Portulans Institute）周二（19日）公布2021年度「全球人才競爭力指數」（GTCI），瑞士連續8年位居榜首，新加坡及美國分別排第2及第3位。在「全球城市人才競爭力指數」（GCTCI）中，美國三藩市居首，香港排第20位，與排第7位的新加坡成為躋身首20位的兩個亞洲城市。

GCTI涵蓋134個國家，透過分析不同的人才賦能能力、吸引力、增長等因素來判斷各國的人才競爭力，並會審視國家在教育等範疇的資源投放，以及當地人才的就業能力輸出。報告指，瑞士在近乎所有範疇均表現出色，得分82.09；新加坡則以79.38緊隨其後。至於中等收入國家在今年度亦有顯著進步，特別是由去年第42位升至第37位的中國及今年排第45位的俄羅斯。

在GCTCI方面，首三名分別是三藩市、瑞士日內瓦及美國波士頓。而香港由去年獲得66.4分排第6位，跌至今年59.9分排第20位，仍然保持亞洲第二的位置。日本東京跌幅亦較明顯，由第8位降至第46位，得分減少近15分。而中國主要城市北京、南京、上海等，則名列第64、76及77位，台北則排第51位。

GCTI部分排名如下：

1：瑞士

2：新加坡

3：美國

4：丹麥

5：瑞典

11：澳洲

20：日本

37：中國

45：俄羅斯

GCTCI部分排名如下：

1：三藩市

2：日內瓦

3：波士頓

4：蘇黎世

5：盧森堡

7：新加坡（亞洲第一）

20：香港（亞洲第二）

28：墨爾本

29：悉尼

46：東京

51：台北

64：北京

76：南京

77：上海