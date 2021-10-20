葉劉指文化及制度已改變　公務員不可當作只是一份工

葉劉淑儀認為若有人因要宣誓而不報考公務員，反而是好事。

繼昨日(19日)指政務官不接受簽署宣誓聲明的要求，「唔鍾意做就唔好做」言論後，曾出任保安局局長的議員葉劉淑儀今早(20日)在一個電台節明中進一步指出，不接受愛國要求的人不加入政府更好，因為文化改變，公務員不可只是當作薪高糧準的一份工。

《施政報告》提出要檢視公務員高層職位選拔聘任機制，要以「有能者居之」。身兼行政會議成員的葉劉淑儀指現時的公務員高層職位已經是「有能者居之」，特別是政務官，問題是在於現時的人才流失。

雖然本年度投考政務主任及行政主任的人數均下跌三成，她認仍算是有很多人競爭職位，形容仍是很多尖子投考，又指即使行政主任的成績要求沒有政務主任般高，但仍是要求不錯的成績。

她指以前做公務員的只求薪高糧準，無提及有使命感，現時既然政府要求宣誓，如果有人不接受也就罷了。她認為若有人因要宣誓而不報考公務員，反而是好事，又指日後的公務員文化會改變，公務員不再是薪高糧準的一份工作，一定要有服務國家和社會的使命。

她亦指現時很多人誤解，要求公務員政治中立是不須愛國愛港，但這並不可能，特別是負責制定政策的高層公務員，一定要全心全力幫最高領導做事。

至於何謂的「政治中立」，她指西方民選國家的政治中立是指民選的部長、首相及總理等會轉變，但公務員隊伍就是服從當時的政府，當年港督彭定康亦有要求司長等官員協助推銷政改。