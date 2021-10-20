政府收回區會撥款權　轉向分區會防火會等收集意見

大批泛民主派區議員辭職或被裁定宣誓無效(DQ)，政府建議收回社區參與計劃及地區小型工程計劃的撥款權，今日(20日)獲立法會民政事務委員會通過建議，會再提交到財務委員會審議。民政事務局局長徐英偉批評本屆區議會發生很多亂象，令大量受市民歡迎的活動被迫擱置。他又指不太掌握區議員辭職的原因，指無法追溯理由，日後會加強與分區、防火、滅罪委員會收集地區意見。

議員姚思榮發言指本屆區議會十分政治化，失去服務地區的作用，而現時「DQ的DQ，辭職的辭職」。區議員人數大減之下，姚認同區議會失去廣泛代表性，問及本屆區議會與以往推行兩項計劃的數據差距。

徐英偉回應指，截至今年初，區議會文化、體育、社區建設相關撥款，比以往分別下跌約76%、80%及50%。今屆區議會在去年批出逾3,600個社區參與計劃撥款項目，比2019年減少逾2,000個項目。至於地區小型工程計劃中，今屆區議會在過去18個月批出440項撥款，接近3億港元金額，上屆區議會在同期則批出740項撥款，涉及逾6億港元。

截至本月4日，區議員總數已減至189人，共有14個區議會人數銳減超過一半，徐英偉認為區議會已失去廣泛代表性，繼續讓區議會批出幾千萬撥款並不理想，亦不合理，為維護社區福祉及善用公帑，必須修訂安排，改為由民政事務總署、民政事務處及康樂及文化事務署負責。

議員容海恩關注政府會否修改下屆區議會的組成，亦問及政府會否增加分區、防火、滅罪委員會的主導性。徐英偉表示，有關委員會具代表性，日後會加強與他們諮詢意見。而政制及內地事務局暫時不會安排區議會補選，會集中處理未來的立法會選舉及特首選舉。徐又指，地區行政發展方向仍需探討，需橫跨下屆政府，而制度上屬於政制局負責，民政局亦會參與其中。