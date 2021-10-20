指外國情報員去黎智英報館工作　團體促政府盡快立反間諜法

外界質疑本港有間諜活動，有團體今早(20日)到政府總部請願，並遞交請願信給保安局局長及議員，又高呼「快立法打擊間諜，趕盡間諜咪失責」、「間諜禍港無王管，國安漏洞要堵塞」等口號，要求政府盡快訂立及通過反間諜法。

「蘋果假新聞及毒新聞監察組」成員指出，警方在調查及檢控勾結外國勢力危害國家安全的12港人蛇案件中，兩名被告李宇軒及陳梓華認罪並透露，有一名前外國情報人員，涉嫌人曾任美國中情局人員 Mark Simon，在壹傳媒創辦人黎智英報館工作，引誘二人去外國從事危害國家安全活動，顯示這類「間諜」在港的危害性，《港區國安法》並未有涉獵打擊間諜活動。

《港區國安法》中有關勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，主要針對「代理人」，該團體指當中沒有涵蓋真正的外國間諜在港從事間諜活動，而美國中央情報局本月更宣布成立「中國任務中心」加強收集情報，港府必須盡快堵塞國家安全漏洞，故強烈要求保安局及立法會能齊心協力，全速提案及審議通過《反間諜法》立法，令保安部門有法可依殲滅潛伏害港的間諜。