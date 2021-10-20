警破低息貸款電騙案拘1男　涉17受害人共35萬元騙款

警方新界南總區重案組偵破一宗低息貸款騙案，案情顯示騙徒於去年12月至今年10月期間，騙取15男2女受害人(32至65歲)一共35萬港元。警方於前日(18日)展開拘捕行動，在旺角區拘捕一名姓張(37歲)本地男子，並起回1.5萬元騙款。

新界南總區重案組高級督察張文迪指，騙徒偽冒本地財務公司職員，透過電話接觸受害人，聲稱可提供一筆清低息貸款，以改善其信貸評級。由於騙徒能提供受害人的個人資料，包括姓名、身份證號碼及信貸紀錄等，令受害人不虞有詐。

當受害人對優惠貸款表示興趣，雙方會透過WhatsApp進一步聯絡，騙徒會要求受害人提供入息證明及身份證明文件，並稱需以保證金作抵押，要求受害人以現金或銀行過數提交3,800至6萬港元不等的「保證金」，惟當受害人繳款後，騙徒隨即消失無蹤，苦主亦不能收到相關貸款。

警方經深入調查，並翻查交收保證金現場附近的錄影片段，成功鎖定一名疑犯身份，並於昨日下午，疑犯在旺角區會見另一名31歲男事主收取保證金時，以涉嫌「串謀詐騙」將其拘捕。據悉，被捕男子報稱無業，警方正繼續調查其案中角色及騙款流向，不排除有更多人被捕。

張提醒市民要小心核實借貸公司的不知名來電，並親身前往財務機構分行以確認職員身份並辦理借貸手續，如遇上自稱財務公司職員邀約前往快餐店或地鐵站以交收現金，則更應提高警覺，有任何懷疑可立即致電報案。