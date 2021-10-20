立會今審議租管草案　團體促議員回應劏房戶訴求

房屋供應嚴重短缺，劏房戶租金豪宅價。立法會今日（20日)審議劏房租管條例草案，有團體到政府總部請願，要求議員支持修訂規管劏房租金。

香港社區組織協會副主任施麗珊指現時經營劏房業主及中介出租劏房利潤，租金收益高於差餉租值的9倍，當中分間數目逾高，利潤逾驚人，自1998年及2004年政府先後撤銷租金管制及租住權保障，劏房市場一直「無王管」，今年七月初政府向立法會提交劏房租務管制相關條例草案，可惜在審議法案過程中，政府仍拒絕訂立更具保障力的法例，另一眾劏房戶失望。

該協會建議政府需每兩年檢討條例內容，確保條例能有效保障基層住屋權，規定業主分組單位出租後連租金收入不能高於差餉物業估價處租值120%，在「2+2」方案下建議設入住一至兩個月租住冷靜期等。

另外，觀塘劏房住屋關注組陳穎彤指出，近日有劏房接獲業主通知因即將實施租務管制，會在實施前加租，情況令人擔心，要求政府聆聽民意堵塞管制條例漏洞，並向運輸及房屋局遞交聯署簽名請願信，希望有關當局及立法會一眾議員在立法過程中，貼地、切實地回應劏房居民訴求。