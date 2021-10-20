質問兩地通用健康碼「做得咁慢」　議員促港防疫政策與內地看齊

疫情漸趨穩定，但通關遙遙無期。立法會今早（20日）召開大會，有議員關注香港與內地通關進度，又認為香港政府不單應盡快與內地當局商定恢復香港與內地正常通關的安排，亦應協助本港零售業作好準備，以在兩地恢復正常通關後，充分把握擴大內需帶來的機遇。

議員邵家輝指國內旅客對本港經濟相當重要， 對民生好大影響，認為要盡快通關，爭取與內地政策看齊，以保持優勢。議員林健鋒則指本港即使有國內推廣活動，但一日不通關都難以接觸，質問為何政府與內地系統通用的健康碼「做得咁慢」，令本港難以把握機遇。另議員田北辰則要求檢視豁免檢疫安排，促減少領事館免檢疫人士。

商務及經濟發展局長邱騰華表示，明白通關的重要性，政府正認真處理，加快市民疫苗接種，當疫情受控，在不增加兩地公共衞生風險的前提下，逐步回復兩地交流，政府早前已與內地專家展開對接會議，正爭取盡快舉行第2次會議。

至於豁免檢疫人士安排，邱指不同政策局會考慮申請個案是否符合豁免要求，再交衞生當局檢視個案，考慮增加額外防疫安排，最後由政務司司長作最終決定，強調在外防輸入上沒有放鬆過，更加緊相關做法。