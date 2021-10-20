潘曉穎母繳約　陳同佳無影　管浩鳴：正聯絡台灣律師跟進事件

台灣殺人案疑犯陳同佳，在港已就洗黑錢案服刑完畢；而在台灣旅遊期間殺害當時女友潘曉穎一案，陳雖承諾會返台自首，惟至今仍未兌現。潘曉穎母親早前邀請保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、管浩鳴牧師、陳同佳與其父母，及多個議員會面今早(20日)在政府總部外公開會面，惟未有人應邀出席。潘母早上獨自面對傳媒，稱「人在做天在看」，批評港府讓殺人犯「通街走」，危害社會安寧。

潘母批評，港府多個高官懶理事件，即使台灣稱可以把案件的證據送返香港，由香港審理，而她本人亦多次寫信予負責單位，希望他們處理，惟部門沒有回覆，即使台方設立了投案專線，亦無法令事件有進展。她希望香港警方解釋，為何陳同佳住在安全屋近兩年，「佢到底基於甚麼機制受到警方保護呢？」

她又同時批評多個議員無法幫助其女沉冤得雪，又斥責協助陳同佳的管浩鳴牧師「扮傻」，亦指摘陳同佳雙親「有咩資格做人父母」。另外，她亦希望香港中聯辦主任駱惠寧可以關心陳同佳案的發展。

她建議香港當局可以與台方協商，「如果大家都唔出嚟傾，係無意思」，認為港方應先走出第一步，她亦提及陳同佳現時可在香港自由走動，令其擔心自己的安全，曾要求警方提供人生保護，但警方未有理會。

對於潘母批評管浩鳴只保護陳同佳，無心為死者尋冤，管浩鳴回覆指，明白潘太的心情，形容其說話「有些激動」，並強調為解決問題自己「一直都在做的事情」，「對得住良心」。他續說，希望同佳能面對自己做錯的事回台自首，這樣也是在幫潘曉穎沉冤得雪的最好方法，「人在做天在看，如果潘媽媽要這樣唔(誤)會我，我也真的無辦法！」他稱正在和台灣律師聯絡，就事件跟進，稱稍後讓媒體了解事情的來龍去脈。

管又上傳台灣律師的刑事情報狀文件，內容提到陳同佳回台自首意願，內容指律師當時曾7度致電「單一窗口」，除提到自首意願，還有台律師受到委託的證明，但文件顯示，「單一窗口」其後要求陳不用打電話和他們聯絡，並列出要求港府使用司法互助，以及台港雙方政府商討後才提出陳來台自首問題。而台律師發出此文件後1年至今，仍未有回應。

另外，鄧炳強指已向潘母回信，認同其情況值得同情，但強調陳同佳未能到台灣自首，是因為台灣當局政治操弄，不批准陳入境。鄧指整件案件在台灣發生，所有證據都在台灣找到，批評台灣當局非常不道德，令公義不能彰顯，他希望台灣當局「憐憫一下潘母」，讓陳同佳入境自首。