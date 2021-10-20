大坑西新邨重建向租戶派銀彈　特惠租金津貼擬相當於5年市值租金

討論多年的石硤尾大坑西新邨準備分為兩個地盤重建，日後約1,300個單位擬預留予合資格租客回遷，另有約2000個「港人首次置業」單位。有指負責管理的香港平民屋宇有限公司，與合作重建的市建局協商，暫定該邨的重建期為5年。受重建影響的租戶獲安排可申請三大津貼，其中特惠租金津貼，擬參考私人市場的租金水平，將金額擬定相當於約5年的市值租金，讓受影響的租戶可於該邨重建期間搬到其他物業暫住，例如於私人市場租樓，日後再回遷至重建後的大坑西邨。

大坑西新邨現有8座樓宇共1,600多個單位，目前租戶人數約1,200多人。受影響租戶可申請的三大津貼，包括上述特惠租金津貼、以及搬遷津貼；而若租戶不選擇回遷，亦可獲發一筆過的特惠永久退回單位津貼。特惠租金津貼擬可供租戶選擇「一筆過」或分期領取，而搬遷津貼亦分為「遷出」及「回遷」各一次。

至於日後由平民屋宇掌有業權的回遷大廈租金安排，初步指有關租金水平會與目前公屋相若，該公司不排除考慮「一棟租、一棟賣」的做法，將探討容許租戶購買重建後單位的可行性。

平民屋宇公司曾指，今年第4季會向城規會提交規劃申請；明年第1季獲批規劃許可後將提出詳細回遷建議。當租戶選定回遷方案及簽訂同意書後，明年第3季將獲發部分特惠津貼，讓他們自行物色在重建期的暫住居所。至2023年第1季遷出單位再獲發放特惠津貼餘款。若整個項目今年內獲城規會批准，預計最快約2027年完成重建。