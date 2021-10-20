女輔警超市取食物後無付款　獲准簽保守行為

女輔警涉嫌在本年初休班期間，於油塘一間超市盜竊，偷去總值約50港元的食物。事後她被控一項盜竊罪，今天（20日）於觀塘裁判法院再提訊。控方申請以簽保守行為方式處理，獲主任裁判官錢禮批准，被告須自簽1000元及守行為1年，另須繳付堂費500港元。案情透露，閉路電視拍攝到被告在店舖內流連約15分鐘，其後拿起一個碌柚，撕去其價錢標籤；被告其後沒有付款便離開，遭保安截停。

被告陳淑芬（53歲），報稱康文署技工及女輔警。控罪指她於2021年1月20日，在油塘大本型SU-PA-DE-PA偷竊一個碌柚及一個麵包，總值50.9港元，上述物品為百佳超級市場（香港）有限公司的財產。

被告今天沒有律師代表，她承認案情，案件獲准以簽保守行為方式處理。案情透露，案發當日，油塘大本型SU-PA-DE-PA的店舖經理獲顧客告知，被告在蔬果部偷竊，經理透過閉路電視，發現只有被告在該處，便指示保安尾隨被告。保安其後看見被告沒有付款便離開，遂截停被告，在她的黑色環保袋內發現涉案的一個碌柚及一個麵包，被告承認沒有付款。

被告其後被警方拘捕，她在警署內否認自己盜竊，向警員表示只是一場誤會，又稱因為早前父親去世，感到不開心及有失眠，案發前一晚曾服用安眠藥，早前亦曾出現情緒不穩定及獲處方精神藥物，她稱在被截停時才察覺自己盜竊；閉路電視則拍攝到，被告當日在店內流連約15分鐘，並拿起涉案碌柚，撕去其價錢標籤。