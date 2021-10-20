議員促跟進支聯會資金往來　鄧炳強稱違法必究

支聯會早前拒絕提交資料及證明文件予警方國安處，及後國安處採取拘捕行動，先後拘捕支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉。有議員今日(20日)在立法會會議上要求執法部門跟進支聯會資金往來事宜。保安局局長鄧炳強強調政府「有法必用、執法必嚴、違法必究」，重申危害國家安全的行為後果嚴重，必須防範制止。

鄧炳強稱，相關司法程序已經展開，為避免影響調查，不方便透露詳情，但指出刑責不會因為解散、潛逃而被抹走。對於支聯會的資金往來，他指出《港區國安法》對金錢資助他人實施罪名已經有清晰條文，執法部門可以通過《有組織及嚴重罪行條例》或《盜竊罪》進行調查及起訴。

議員麥美娟問及政府會否研究修改《社團條例》，確保社團根據《港區國安法》標準運作。鄧指出《基本法》第23條會考慮優化《社團條例》，會就灰色地帶針對作出立法，會爭取在本屆內開啟諮詢程序。

議員何俊賢則指出政府每次稱因司法程序不能透露更多細節，別有用心的人會抹黑事件，當政府作出澄清後，該批人士已經抽足「政治油水」。鄧表示贊同，舉例指過去有港鐵太子站「831」事件、造謠稱警方於新屋嶺扣留中心強姦女示威者等假消息，認為要在不影響法庭的情況下「講得幾多得幾多」。