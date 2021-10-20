本港活牛批發明起加價　肉食公司憂心影響市民購買意欲

本港活牛獨家代理五豐行宣布明日(21日)起，提高活牛批發價，其中活牛批發價加幅為3.1%，肥牛增幅則高逾8%。有肉食公司形容加幅甚大，業界不想將加幅轉嫁消費者，但亦迫不得已，憂心加價將進一步影響市民購買意欲。

根據五豐行的加價通知提到，內地活牛行情上漲、養殖成本持續高企及秋冬季節內地牛肉需求旺盛。為保障供港活牛品質及供應，經與牛肉商協商，將調整活牛批發價，明日起「改良牛」由每擔(100斤)賣4,820港元，調升至4,970港元；肥牛則由每擔5,280港元，調高至5,710港元。

業興肉食公司負責人許小姐指出，今年1月每擔活牛已經加價380港元，連同最新公布，一年內累計已加價超過800港元。業界不敢將加幅「加太多」到消費者身上，只求「有工開」，擔心加幅太大會令市民或轉食冰鮮或凍肉。她無奈地說，除非市民對鮮牛肉的味道有一定要求，否則改食冰鮮或凍肉。

許小姐對五豐行的加價理由感不滿，每次加價都以內地活牛行情上漲及需求旺盛等理由，但為何內地街市牛肉相對便宜，而香港牛肉就價格高企。而豬肉價有回落，但牛肉卻沒有，她促請政府監管五豐行或開放市場。